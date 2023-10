Bahnhof Mittweida: Dürfen Pflegedienst-Autos auf den Kurzzeit-Parkplätzen stehen?

Normalerweise halten dort Autofahrer, die schnell jemanden vom Bahnhof abholen oder hinbringen wollen. Seit Kurzen stehen auf der Fläche aber auch immer wieder Fahrzeuge eines benachbarten Pflegedienstes. Ist das erlaubt?

Mittweida. Zwei Autos von Ihr Pflegepartner stehen am Freitagmittag auf den Kurzzeitparkplätzen am Bahnhof. Eine Stunde lang dürfen Fahrzeuge in den insgesamt neun Lücken parken, zeigen mehrere Schilder an. Normalerweise halten Autofahrer, die jemanden zum Bus oder zum Zug bringen wollen oder vom Bahnhof abholen.

Pflegedienst-Fahrzeuge am Bahnhof sorgen für Nachfragen

Seitdem im August der sanierte Bahnhof eröffnet wurde und dort der Pflegedienstleister Ihr Pflegepartner eingezogen ist, sieht man regelmäßig auch dessen Fahrzeuge auf diesen Parkplätzen. Und das sorgte offenbar schon mehrfach für Nachfragen. Am Donnerstagabend meldete sich im Stadtrat Jürgen Schneider: "Die Kurzzeitparkplätze am Bahnhof sind ständig durch den Pflegedienst belegt", so der AfD-Politiker und fragt, ob das rechtens sei?

Pflegedienst: Pausenzeiten sind Stoßzeiten

Beim Pflegedienst kennt man die Problematik: "Wir wurden schon ein paar Mal angerungst, wie es kommt, dass unsere Autos dort stehen", sagt Anne Claus, die in der Verwaltung von Ihr Pflegepartner in Mittweida arbeitet. "Unsere Mitarbeiter parken dort nur ganz früh, wenn sie kommen und ihre Tasche packen", so Anne Claus. Das dauere maximal eine halbe Stunde. Dann käme gegen Mittag noch einmal ein Schwung Pfleger zurück zur Pflegeeinrichtung im Bahnhof. "Wenn sie nach der Frühtour reinkommen, die Schlüssel abgeben, Pause machen und die Schlüssel für die Mittagsrunde wieder mitnehmen, dauert das aber auch nicht länger als eine halbe oder dreiviertel Stunde", erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin. Erlaubt ist eine Stunde. Parkende legen als Nachweis eine Parkuhr ins Auto.

Pro Tag seien etwa zehn bis zwölf Mitarbeiter pro Tour unterwegs. "Aber die kommen nicht alle zur selben Zeit rein", so Anne Claus. "Mehr als vier Autos stehen normalerweise nicht auf dem Stundenparkplatz."

Stadt: Pflegedienst macht verkehrsrechtlich nichts falsch

Auch in der Stadtverwaltung ist das Thema bereits angekommen. "Dass dort ständig Fahrzeuge stehen, stimmt nicht", sagt Oberbürgermeister Ralf Schreiber am Donnerstagabend im Stadtrat. "Aber es ist richtig, dass Pflegedienst-Mitarbeiter dort in ihren Pausen kurz die Autos abstellen. Dabei handelt es sich aber nur um eine kurzzeitige Nutzung." Und diese entspricht den Verkehrsregeln.

Schwierige Parksituation am Bahnhof Mittweida

Insgesamt sind für Ihr Pflegedienst in Mittweida etwa 25 Autos im Einsatz, so Anne Claus. Für die alle einen Parkplatz zu finden, sei aber durchaus ein Problem. "Wir wissen kaum, wohin mit den Fahrzeugen." Die Stadt habe einen Schotterparkplatz an der Bahnhofstraße ein paar hundert Meter entfernt eingerichtet, aber auf diesen passen nur zehn Fahrzeuge. Hier werden aktuell die Poolfahrzeuge geparkt. Andere der schwarzen Autos mit dem auffälligen gelben Schriftzug werden von Mitarbeitern auch als Privatfahrzeuge genutzt. Auch diese sich auf den Park-and-Ride-Parkplatz hinter dem Bahnhofsgebäude stellten, habe es Beschwerden von Anwohnern gegeben. Am Freitagmittag war dieser Parkplatz fast bis auf den letzten Platz belegt. Ein Pflegedienst-Pkw stand nicht da. Für zwei Transporter des Dienstes habe die Stadt dort extra zwei Plätze reserviert.