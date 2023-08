Blumen statt Brache: So chic sieht's im Stadtgarten in Mittweida jetzt aus

Sonnenhut, Ringelblumen, mediterrane Kräuter - im Stadtgarten an der Rochlitzer Straße in Mittweida ist es bunt geworden. Beim Rundgang am Sonntag zeigt sich, was die zahlreichen freiwilligen Helfer in kürzester Zeit am Freitag und Samstag geleistet haben.

Mittweida. Jetzt ist er erstmal fertig - so fertig, wie ein Garten sein kann: Die Bauzäune drumherum sind weg und der Stadtgarten an der Rochlitzer Straße in Mittweida ist für jedermann frei zugänglich. Am Freitag uns Samstag haben hier viele Menschen dazu beigetragen, dass ein bunter Platz zum Verweilen entstanden ist. Bildergalerie vom Sonntag: Was im Stadtgarten alles entstanden ist