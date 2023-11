Busse statt Züge am Freitag und Samstag zwischen Chemnitz und Mittweida

Reisende mit der Regionalbahn 45 zwischen Chemnitz, Mittweida und Döbeln müssen sich abends und nachts auf Schienenersatzverkehr einstellen. Zum Teil ändern sich Abfahrtszeiten, zum Teil fahren Busse.

Mittweida. Zwischen Chemnitz und Mittweida gibt es am Freitag- und Samstagabend zum Teil Schienenersatzverkehr. Betroffen ist die Regionalbahn 45. Grund dafür sind laut Mitteldeutscher Regiobahn (MRB) Bauarbeiten der Deutschen Bahn.

So wird die Verbindung, die eigentlich 20.09 Uhr ab Hauptbahnhof Chemnitz startet, vorverlegt: Der Zug fährt bereits 19.46 Uhr ohne Zwischenhalt direkt nach Mittweida und von dort nach 24 Minuten Aufenthalt fahrplanmäßig weiter nach Riesa. Die Verbindungen vom Hauptbahnhof Chemnitz ab 21.08 Uhr und 22.37 Uhr werden mit Schienenersatzverkehr abgedeckt. Der Ersatzbus hält unterwegs unter anderem an den vorgesehenen Haltestellen in Oberlichtenau, Ottendorf und Altmittweida.

Auch die Strecke von Mittweida nach Chemnitz ist betroffen. Reisende, die mit dem Zug aus Richtung Elsterwerda kommen, müssen am Bahnhof Mittweida in den Bus umsteigen. Dieser fährt 20.37 Uhr und 21.38 Uhr direkt zum Chemnitzer Hauptbahnhof. Auf den Verbindungen 22.45 und 23.45 Uhr macht er auch unterwegs an den üblichen Haltepunkten Station. Alle anderen Verbindungen fahren laut MRB nach Fahrplan.

Für die Fahrten der Citybahn C 14 zwischen Chemnitz und Mittweida sind bislang keine Änderungen angekündigt.

Zum SEV-Fahrplan für die RB 45 (PDF)