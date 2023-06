Campusfestival Mittweida 2023: Party in der Festivalbahn

Mittweida.

Pünktlich 17:14 Uhr fuhr die Bahn der Linie C14 an der Haltestelle "Technopark" in Chemnitz ein. Vorher hatte bereits die digitale Anzeige an der Haltestelle angekündigt, dass die Fahrt mit der Citybahn heute eine andere sein wird als üblich. Ausgestattet mit DJ-Pult und bunten Lichtern erwartete die Fahrtgäste eine Festivalbahn. Organisiert wurde das Ganze vom Team des Campusfestivals Mittweida.