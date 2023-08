Der Countdown läuft: Anmeldung für Spendenlauf in Mittweida

Turnschuhe schnüren für den guten Zweck: Im Stadion in Mittweida wird am 16. September Geld für ambulante Hospiz- und Trauerarbeit gesammelt.

Mittweida.

Der Countdown für die Anmeldung läuft: Am 16. September werden im Stadion "Am Schwanenteich" in Mittweida wieder die Laufschuhe für den guten Zweck geschnürt. Dann rufen die Hospizdienste der Region erneut dazu auf, Runden für den guten Zweck zu rennen und so Spendengeld zu sammeln.