Fernbus nach Mittweida wird gestrichen

Mittweida.

Nachdem Regio-Bus vergangene Woche angekündigt hatte, dass ab diesem Montag ein Notfahrplan für die Buslinie A gilt, fällt nun eine Linie komplett weg: Ab kommendem Montag, den 10. Juli, wird die Linie 672 eingestellt. Darüber informiert der Betriebsleiter von Regiobus Mittelsachsen, Matthias Schletze, am Montag. Dieser Bus verband dreimal am Tag den Busbahnhof in Mittweida und den Hauptbahnhof Dresden, am Wochenende zweimal pro Tag. Gesamtdauer der Fahrt: 1 Stunde und 16 Minuten.