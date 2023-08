Gerüchte beim Altstadtfest Mittweida: Welche stimmen und welche nicht?

Da Altstadtfest Mittweida ist vorbei. Während des Festes machten immer wieder einige Gerüchte die Runde. Die "Freie Presse" klärt auf.

Mittweida. Nach dem Fest ist vor dem Fest - oder doch nicht? Auf dem diesjährigen Altstadtfest machte das Gerücht die Runde. Was ist wahr und an welchen Theorien ist nichts dran?

Stimmt es, dass sich die Stadt komplett aus der Organisation rausgehalten hat?

Nein. Bislang ist das Fest vom Sport- und Kulturbetrieb der Stadt organisiert worden. In diesem Jahr wurde ein Teil der Aufgaben an das Eventcatering Betreutes Trinken von Michael Köhler aus Döbeln abgegeben. Der Eventcaterer ist in der gesamten Region für die Ausgestaltung von Festen zuständig oder mitverantwortlich, erklärt Michael Köhler im Gespräch mit der "Freien Presse". So sei man seit 26 Jahren für das Catering für das Stadtfest in Döbeln mitverantwortlich, aber auch in Waldheim und Leisnig. Seit 17 Jahren ist das Betreute Trinken beim Altstadtfest dabei und war dort im Vorjahr als Zeltwirt für das große Festzelt zuständig.

Einige kulturelle Leistungen, wie die auf der Miskus-Bühne, hat die Stadt selbst organisiert. Und auch sonst viele Aufgaben übernommen, sagt Ralf Schreiber. So war der Bauhof weiter im Einsatz - "das ist immer eine Riesenaufgabe", das Organisations-Büro war von der Stadt besetzt und auch die Oldtimerparade wurde von der Stadt organisiert.

Warum gab es so wenige Mittweidaer Stände beim Altstadtfest - stimmt es, dass der neue Co-Veranstalter aus Döbeln nur eigene Händler und Ausschankwagen mitgebracht hat?

Nein, das stimmt nicht. "In unserem Vertrag mit dem Betreuten Trinken steht drin, dass wir bestimmen, dass Mittweidaer Händler und Gastronomen vorrangig behandelt werden", sagt Oberbürgermeister Ralf Schreiber. "Wenn Mittweidaer Händler die Entscheidung treffen, dass sie nicht kommen wollen, dann ist das so", erklärt er. "Wir haben eine Liste von den Mittweidaer Händlern von Marktmeister Lutz Eichhorn bekommen", erklärt Michael Köhler. Alle Händler hätten Angebote für einen Stand beim Altstadtfest erhalten.

Die Gaststätte Moritzburg habe gefordert, die Bühne im Rathaushof anders zu platzieren, was nicht möglich gewesen sei. Deshalb habe sie abgesagt, bestätigte der Betrieb auch im Gespräch mit der "Freien Presse". Diana Nerges von der Pension zur Hängebrücke in Kockisch hatte 660 Catering-Gäste zum Schulanfang im Sonnenlandpark zu bedienen und hatte sich deshalb gegen einen Stand beim Altstadtfest entschieden, wie sie gegenüber der "Freien Presse" erklärt hatte. Einen Waffel- und einen Langos-Stand gab es nicht, weil die Inhaber aus Mittweida in Rente gegangen waren. Dafür stand der Cocktailwagen von Ralf Römpp an gewohnter Stelle gegenüber von seinem Kurzwaren-Geschäft an der Weberstraße.

Das Festgelände war kleiner als sonst - warum?

Es stimmt, dass das Festgelände kleiner war. "Dass die Fläche kompakter war, war so gewollt", sagt Michael Köhler. Die Stände sollten enger beieinander stehen, damit jeder die gleiche Chance auf Publikumsverkehr habe. Sicherheitstechnisch sei eine kleinere Fläche auch einfacher zu überblicken, was auch Security-Kosten spare.

Waren überhaupt Mittweidaer Künstler dabei oder hat das Betreute Trinken alle mitgebracht?

Es gab Mittweidaer Künstler auf dem Fest, so Michael Köhler: Die Band Mittweidaer Chorusfeld stand am Freitagabend auf der Bühne an der Frongasse und die Böhse-Onkelz-Coverband Exituz 28, die im Anschluss dort auftrat sowie die Tänzerinnen vom Tanzstudio Mittweida. Wenn sich geeignete Künstler aus Mittweida bei ihm meldeten, sei er gerne bereit, sie zu berücksichtigen, so der Eventcatering-Chef.

Es gibt Gerüchte, dass das Altstadtfest 2024 anders oder gar nicht stattfinden soll - stimmt das?

Dazu, wie das Fest im kommenden Jahr aussehen wird und wann es stattfinden wird, wird es in den kommenden Tagen offizielle Informationen geben, sagt Oberbürgermeister Ralf Schreiber im Gespräch mit der "Freien Presse" am Montagmittag.