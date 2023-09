Getestet: So schmeckt die Schokolade, die es nur in Mittweida gibt

"Wir arbeiten in unserer Manufaktur nach dem Prinzip 'Bean to Bar'", sagt Patrick Walter, Inhaber der Choco del Sol-Manufaktur in Burgstädt . Dort wird die Mittweida-Schokolade hergestellte. "Bean to Bar" bedeutet dabei, dass die Schokoladenherstellung ganz am Anfang beginnt - mit der komplett unverarbeiteten, fermentierten Kakaobohne.

Von Mittweida bis nach Belize sind es knapp 10.000 Kilometer. Um in das mittelamerikanische Land zu gelangen, muss man per Flugzeug oder Schiff den Atlantik überqueren. Die Kakaobohnen, aus denen nun eine Schokolade hergestellt wird, die es nur in Mittweida und nirgendwo sonst zu kaufen gibt, haben also eine lange Reise hinter sich. Doch außer der Tatsache, dass der Kakao einen weiten Transportweg hinter sich hat - was macht die Schokolade einzigartig?

Choco del Sol arbeitet mit Bauern in Uganda, in Tansania und eben in Belize seit vielen Jahren zusammen. Patrick Walter besucht die Kakaobauern regelmäßig und steht seit vielen Jahren, so sagt er, in engem Kontakt mit ihnen. Nach der Ernte werden die Kakaobohnen fermentiert und getrocknet. Verpackt in große Säcke erfolgt der Transport per Schiff nach Deutschland. In der Produktionsstätte in Burgstädt werden die Bohnen dann per Hand sortiert, geröstet und maschinell geschält.

Von der Bohne zur Schokoladentafel