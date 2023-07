Gewalt in der Partnerschaft: Beziehungsstreit in Mittelsachsen eskaliert nach Weihnachtsfeier

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung musste sich ein Mann am Donnerstag vor dem Amtsgericht Döbeln verantworten. Er soll seine damalige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in Mittelsachsen geschlagen und gewürgt haben.

Mittweida. Eine besondere Herausforderung beim Prozess am Amtsgericht Döbeln am Donnerstag: "Ich spreche Deutsch, aber nicht so gut", sagte der Angeklagte gleich zu Beginn zur Richterin. Sein Anwalt half dem gebürtigen Briten bei Verständnisschwierigkeiten aus.

Laut Anklage hatte sich Folgendes zugetragen: Nach einer Weihnachtsfeier mit Kollegen und reichlich Alkohol im Dezember vergangenen Jahres war das Paar gegen 5 Uhr in seine damalige Wohnung in der Region Mittelsachsen gekommen. Der Mann soll seine Partnerin ins Bett gebracht haben. Sie sei später aufgewacht, weil er im Wohnzimmer laut gesprochen haben soll. Daraufhin ging sie offenbar ins Wohnzimmer, wo es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen beiden kam. Der Mann soll seine Partnerin geschlagen haben, am Hals gepackt und zurück ins Schlafzimmer gebracht haben. Als die Polizei kam, war der Mann verschwunden. Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

Vor Gericht verlas der Anwalt des Angeklagten eine Erklärung seines Mandanten: Er habe seine Partnerin nicht gewürgt. Im Gegenteil, sie habe ihn während des Streits an Hoden und Penis gepackt und verletzt. Da sie nicht losließ, habe er sie geschlagen. Immer wieder habe es zwischen dem Paar Streit gegeben, wird deutlich, als die Frau vernommen wird. Sie stammt ebenfalls aus Großbritannien, kann sich mit der Unterstützung der Richterin aber verständigen. Bei der Schilderung des Streits verstrickte sie sich in Widersprüche. Im Prozess sagt sie - zu ihrem mittlerweile Ex-Partner - aber auch: "Ich liebe dich und habe dich immer geliebt!" Sie sei sich nicht sicher gewesen, ob sie ihren Ex-Partner überhaupt vor Gericht bringen wolle. Mittlerweile lebt das Paar getrennt, beide sind umgezogen.

Beim Prozess zeigt der Anwalt Whatsapp-Chatverläufe, die belegen sollen, dass die Frau die Polizei gerufen hat und ihren Partner verletzt hat, sowie Fotos von den Verletzungen seines Mandanten. Von den Verletzungen der Frau gibt es Bilder, welche die Polizei bei der Anzeigenaufnahme gemacht hat. Der ärztliche Befund ergab Prellungen im Gesicht, aber keine Würgemale am Hals. Die Polizistin, welche die Frau damals vernommen hatte, sagte am Donnerstag als Zeugin im Prozess aus, dass die Frau aufgelöst gewesen sei und viel geweint habe.

Nach einem Rechtsgespräch zwischen Richterin, Staatsanwalt und Verteidiger wird das Verfahren gegen den Mann am Donnerstag schließlich vorläufig eingestellt. Zu seinen Gunsten sprach, dass er nicht vorbestraft war. Er muss 800 Euro an das Frauenschutzhaus in Freiberg zahlen, damit das Verfahren endgültig eingestellt wird.

