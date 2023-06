Hilfe bei Diskriminierung, Übergriffen und Gewalt: Das macht das Awareness-Team beim Bergfest der Hochschule Mittweida

Das erste Awareness-Team in Mittweida

Eine, die das Awareness-Team des Studierendenrates mit gegründet hat, ist Clara Wosch. Die Studentin der Hochschule Mittweida ist Mitglied im Diversity- und Gleichstellungsreferat des Studierendenrates (StuRa) und hat die Diskussion über das Awareness-Team maßgeblich mitgestaltet. "Es geht uns vor allem darum, dass jeder eine gute Zeit hat", sagt sie. Diskriminierung, übergriffiges Verhalten und Gewalt soll kein Raum gegeben werden.

Aber warum ist so ein Team in Mittweida notwendig? "Durch die Entwicklung und das Verstärken der LGBTQ-Bewegung könnte grenzüberschreitendes Verhalten ein Thema werden", sagt Gordon Guido Oswald, Geschäftsführer des StuRa. Damit solch ein Verhalten gar nicht erst aufkommt, werde das Team eingesetzt, sagt er weiter.

Gegen Diskriminierung und übergriffiges Verhalten

Damit sich während des Bergfestes alle wohlfühlen, hat der StuRa zwei Personen engagiert. Einer davon ist Toni Vasquez Ralli, ebenfalls Student an der Hochschule Mittweida. Während des Umzuges durch die Stadt und auch auf dem Festgelände war er immer ansprechbar. "Ich will, dass alle Spaß haben und respektvoll miteinander umgehen", sagte er. Ihm sei es vor allem wichtig, dass alle eine gute Zeit haben. Damit das so ist, fragte er die Bergfestler nach ihren Gemütszuständen, ob sie sich unwohl fühlen und ob er ihnen helfen kann. Beim Umzug habe er keine besonderen Vorkommnisse festgestellt. "Grundlegend gab es auch die letzten Jahre keine Vorfälle, darüber sind wir auch sehr froh", sagt Gordon Guido Oswald.

Damit das Bergfest auch für die künftigen Studierenden ein angenehmer Tag wird, plant der StuRa auch im nächsten Jahr wieder ein Awareness-Team. Das hänge allerdings vom Bedarf und vom Personal ab, teilte Gordon Guido Oswald mit. Und mehr noch: Wie Clara Wosch sagt, sei es das Ziel, das Konzept des Awareness-Teams zukünftig für alle Veranstaltungen der Hochschule zu etablieren.

Studierende ziehen durch Mittweida