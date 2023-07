Kochen mit der Kraft der Sonne: Schüler erleben erneuerbare Energien in Mittweida

Kurz vor den Sommerferien ist es für Neuntklässler in Mittweida noch einmal spannend geworden: Sie erfuhren nicht nur, wie der Strom hergestellt wird - sondern mussten sich auch aus einem Blackout befreien.

Mittweida. Würstchenkochen geht auch ganz ohne Herd oder Lagerfeuer: Das haben die Schüler der 9. Klasse vom Gymnasium Schwarzenberg am Donnerstag im Wasserkraftwerk Mittweida erlebt. Dabei war die umweltfreundliche Zubereitung des Mittagessens nur ein Highlight des Projekttages zum Thema erneuerbare Energien von Envia M kurz vor den Sommerferien.

Kochen ohne Strom und Feuer - wie geht das?

Im Hof des Wasserkraftwerkes wurde dazu ein großer Topf mit Würsten in der Mitte eines sogenannten Parabolspiegels platziert. Die Strahlen der Mittagssonne werden in dem Hohlspiegel gebündelt - und können das Wasser im Kochtopf erwärmen. Temperaturen von bis zu 200 Grad können so in dem Solarkocher entstehen, erklärte Ellen Haunstein, bei Envia M für die Energiebildungsprojekte zuständig, den 23 Schülern aus dem Erzgebirge. Ausgerüstet mit Handschuhen und einer Zange angelten die Jugendlichen die Würstchen aus dem vollen Topf und ließen sie sich zum Mittag schmecken.

Wie Strom für Mittweida gewonnen wird