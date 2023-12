Leerstand beendet: Wer den Laden in der Rochlitzer Straße 33 in Mittweida jetzt nutzt

Nachdem das Geschäft in Mittweida den ganzen Sommer über Anlaufstelle für das Projekt "Summer of Pioneers" war, wurde nun ein Nachfolger gefunden. Am Freitagabend wird die erste Veranstaltung in den Räumen stattfinden.

Bis Ende September wurde der Laden im Erdgeschoss der Rochlitzer Straße 33 von den Pionieren vom "Summer of Pioneers" als Projektbüro genutzt. Nun sind Nachfolger gefunden: Seit Anfang Dezember werden die Räume von der Plattform für Bürgerenergie in Mittelsachsen bezogen. Die Genossenschaft richtet dort einen sogenannten "Energieladen" ein.