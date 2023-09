Livemusik an der Straße: Wo es jetzt ein öffentliches Klavier in Mittweida gibt

Schon länger kursierte in Mittweida die Idee, ein Piano aufzustellen, das für jedermann zugänglich ist. Nun ist es so weit.

Mittweida. Ein bespielbares Klavier für alle in Mittweida. Das war schon seit Monaten eine Idee von Lea Baumbach, die mit dem "Summer of Pioneers" seit April in Mittweida lebt. Von der Idee zur Umsetzung hat es dann aber doch noch ein bisschen gedauert. Erst musste ein Klavier gefunden werden und das dann auch noch transportiert werden. Die Idee: Ein Klavier für jeden frei zugänglich und zum Üben, auch wenn man noch nicht so gut spielen kann. "Das Klavier ist seit dem 18. August bei uns und seit Mittwoch hat es auch Rollen", erklärt Lea Baumbach. So kann man es auch über glatten Untergrund wie Asphalt schieben.

Eine musikalische Spende von dem Deckerbergverein

Das Klavier wurde vom Verein Deckerberg gespendet. Hier sei es zu einem Ringtausch gekommen, sagt Lea Baumbach. Durch ein Suchplakat für das Klavier beim Deckerberg-Straßenfest im Juni habe sich ein älteres Ehepaar gemeldet. Gemeinsam mit dem Verein kam es dann zum Ringtausch, der Verein erhielt das Klavier des Paares und in das leer stehende Ladenlokal in der Rochlitzer Straße 44, das von den Pionieren mit genutzt wurde, kam das Klavier für alle. Es sei noch nicht gestimmt, aber man könne schon drauf spielen, so Lea Baumbach. Es sei aber geplant, dass noch ein Klavierstimmer käme.

Kann man jetzt schon auf dem Klavier in Mittweida spielen?

Immer Dienstag und Donnerstag ab 16 Uhr ist jemand von den Pionieren da. Auch mittwochs von 16 bis 18 Uhr, wenn im Keller die Werkstatt für alle offen hat, ist es möglich, den Raum mit Klavier aufzuschließen und in die Tasten zu hauen. Bei schönem Wetter kann es auch schon mal passieren, dass es raus auf die Straße gerollt wird.

Was man tun muss, wenn man das Klavier in Mittweida nutzen möchte

Erst mal ist das Klavier in der Rochlitzer Straße 44 zugänglich, wenn jemand aufschließt oder da ist. In Zukunft soll es einen öffentlichen Kalender geben, in dem sich die, die spielen möchten, eintragen können, so Citymanager Frank Winkler.

