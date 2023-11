Lücke statt Brücke am Busbahnhof Mittweida: Warum der monatelange Baustopp nun ein Ende hat

Gute Nachrichten für Fußgänger in Mittweida: Die Bauarbeiten an der Brücke werden nach vorherigen Streitigkeiten mit der Baufirma fortgesetzt. Und nun soll es schnell gehen - wenn das Wetter mitspielt.

Lücke statt Brücke - noch immer klafft beim Busbahnhof in Mittweida ein Loch an der Stelle, an der es bislang über den Bach ging. Die alte Brücke wurde abgebaut, doch dann stoppten die Bauarbeiten plötzlich. Denn zwischen der Stadtverwaltung und der beauftragten Baufirma war es zum Streit gekommen. Nun kommt aber offenbar Bewegung in die...