Mann steckt mit Kopf in Wurzel fest - Feuerwehr Mittweida muss retten

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr in Mittweida: Ein Mann war am Mittwochvormittag an der Burgstädter Straße etwa in Höhe des Pflegeheims die Böschung hinuntergestürzt und mit dem Kopf in einer Wurzel hängen geblieben. Das erklärt Mittweidas Feuerwehrchef René Schröter, der beim Einsatz dabei war. Als die Feuerwehr kam, hatte der Rettungsdienst die Person gesichert, so der Feuerwehrchef. Die Kameraden drehten den Verunglückten so, dass sie ihn aus der Wurzel befreien konnten. Er wurde dann auf eine Art Rettungsschiene gelegt und nach oben zum Rettungsdienst gebracht, wo er versorgt wurde.