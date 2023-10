Marode Zschopaubrücke in Mittweida bekommt Note 3,4: Was das für Autofahrer bedeutet

Die Brücke über die Zschopau in Mittweida ist bewertet worden. Was die Beurteilung für Autofahrer für Folgen hat und ob Bauarbeiten anstehen, hat die "Freie Presse" bei den zuständigen Behörden erfragt.

Mittweida. 3,4 - mit dieser Note haben die Brückenprüfer der Zschopaubrücke in Mittweida dieses Jahr gegeben. Das bedeutet übersetzt, so das zuständige sächsische Landesverkehrsamt, dass der Zustand der Brücke nicht ausreichend sei. Was heißt das für Autofahrer? Die "Freie Presse" hat bei der Behörde nachgefragt, wie es weitergeht.

Brücke in Mittweida schlecht bewertet

Die gute Nachricht vornweg: Es gibt keinerlei Pläne, die Brücke für den Verkehr zu sperren, heißt es aus der Behörde. Denn trotz der schlechten Bewertung, die im Frühjahr dieses Jahres erteilt worden sei, habe sich der Zustand des Bauwerks in letzter Zeit nicht weiter verschlimmert. Die Stand- und Verkehrssicherheit sei weiterhin uneingeschränkt gewährleistet. Kurzfristig seien deshalb auch keine Reparaturen oder andere Bauarbeiten an der Brücke geplant.

Wann wird gebaut?

Doch perspektivisch plant die Straßenbaubehörde des Freistaates eine Sanierung der Zschopaubrücke in Mittweida. Vorgesehen ist unter anderem, die Brücke breiter zu bauen, sodass zwei Autos besser aneinander vorbeipassen, als bisher. "Gegenwärtig werden Details für die denkmalgerechte Instandsetzung des Brückenbauwerkes in die Planung eingearbeitet", teilte Behördensprecher Franz Grossmann mit. Auch mit den Belangen, die der Umweltschutz mit sich bringt, befasse man sich derzeit. Nächstes Jahr soll ein sogenannter Vorentwurf der Brückensanierung vorliegen. Dieses Papier ist für größere Baumaßnahmen immer erforderlich. Wenn das erledigt ist, werde man daran arbeiten, die Genehmigung für den Bau zu erhalten. Allerdings: "Ein Baubeginn kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös benannt werden", so Grossmann. Auch die Kosten für die Sanierung der Brücke seien überhaupt noch nicht abschätzbar.

Kompletter Umbau der Kreuzung geplant

Außerdem soll parallel zum Umbau der Brücke noch mehr gemacht werden. Zusammen mit dem Bau der Brücke ist auch ein Umbau der Kreuzung der S 201/K 8329 vorgesehen. "Geplant ist eine vierarmige symmetrische Kreuzung ohne Ampelanlage", heißt es. Denn gerade, wenn Autofahrer aus Richtung Schönborn-Dreiwerden kommen und nach links in Richtung Mittweida abbiegen wollen, ist die Kreuzung momentan schlecht einsehbar.