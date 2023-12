Mit viel Liebe zum Detail: Jetzt gibt's einen Schwibbogen aus Mittweida

Seit Anfang der Woche gibt es ihn - den Mittweida Schwibbogen. In der heimischen Bastelwerkstatt von Liane Rickert entsteht er mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick.

Den ersten Schwibbogen, den sie auch in der Facebook-Gruppe "Stadtbummler Mittweida" präsentierte, will sie für einen guten Zweck versteigern. Der Erlös soll dem Handwerksverein "Werker- und Kreativclub e.V." zugute kommen, den Liane Rickert selbst gegründet hat. Mit ihrer Arbeit im Verein fördert sie das handwerkliche Geschick von Kindern und Jugendlichen in der Region, sagt sie.