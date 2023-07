Mittweida: Eingangstür von russischem Restaurant Rodina beschädigt

Mittweida.

In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter die Eingangstür des russischen Restaurants an der Rochlitzer Straße in Mittweida angegriffen. Zwei Glasscheiben in der Tür wurden zerstört, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Einem Sprecher der Polizei zufolge hatten Zeugen in der Nacht gegen 22.15 Uhr Knallgeräusche gehört und daraufhin die Polizei alarmiert.