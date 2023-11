Mittweida trauert um City-Manager Frank Winkler

Frank Winkler hat sich in den vergangenen Tagen mit viel Engagement und Liebe zum Detail darum gekümmert, dass die Innenstadt von Mittweida weihnachtlich erstrahlt. In der Nacht zu Mittwoch ist er plötzlich und unerwartet gestorben.

In den vergangenen Tagen war Frank Winkler ständig unterwegs. Tannenbäume aus Erlau abholen, damit sie die Innenstadt von Mittweida in weihnachtliches Flair tauchen, und auch die diesjährige Vorlese-Aktion im Advent galt es, zu organisieren. Jeden Tag sah man den City-Manager die Rochlitzer Straße entlang eilen. In der Nacht zu Mittwoch ist...