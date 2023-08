Nachbar mit Waffe ausgeraubt: Mann aus Mittweida muss ins Gefängnis

Vier Tage lang saß ein Mittweidaer auf der Anklagebank - und das nicht zum ersten Mal, wie sich vor Gericht herausstellte.

Mittweida.

Am Ende waren die Richter von der Schuld des 26 Jahre alten Mittweidaers überzeugt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seinen Nachbarn mit einer Waffe bedroht und dessen PC geraubt hat. Dafür muss er nun ein Jahr, neun Monate und zwei Wochen ins Gefängnis. Eine Bewährung gibt es nicht, entschied die Richterin am Landgericht Chemnitz in ihrem Urteil am Dienstag.