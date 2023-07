Neue Wirtin im Restaurant Friedrich's in Mittweida räumt mit einem Mythos auf

In dem Restaurant mit 40 Plätzen im Gastraum wird es weiterhin mittags und abends deutsche Hausmannskost geben: Schnitzel, Steak, Kohlroulade und vegetarisches Essen. Bei ihrem Vorgänger habe sie gelernt, wie er die Gerichte zubereitete, so Ivonne Berndt. Neu sind die Öffnungszeiten am Sonntag: Dann werde durchgängig ab Mittag offen sein und nachmittags auch Kuchen angeboten. Nach und nach soll die Speisekarte angepasst werden, künftig soll es auch kleinere Vorspeisen geben oder ein spezielles Mittagsgericht für eilige Gäste, beispielsweise aus den umliegenden Firmen, und Stempelkarten.

Ein Mal pro Monat wird getanzt

Was sich bereits bewährt habe, sei die Einladung zum Tanz, berichtet Ivonne Berndt: "Das haben wir schon zwei Mal gemacht und waren ausgebucht", so die neue Wirtin. Dafür wurden Wirtsraum Tische weggeschoben und Platz geschaffen für bis zu zwölf Tanzpaare, ein DJ sorgte für Musik. Bis in die Nacht hinein wurde getanzt. Das nächste Tanz-Event ist im September geplant. Am Samstag, dem 5. August, wird es zur Feier des Inhaber-Wechsels Live-Musik geben, in der ersten Augustwoche zudem spezielle Angebote.