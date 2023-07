Parteibüro der Grünen in Mittweida beschmiert

Mittweida.

Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte einen Schriftzug an einer Fensterscheibe des Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen an der Rochlitzer Straße in Mittweida angebracht. Darüber informiert die Polizei am Donnerstag. Demnach war der Schriftzug etwa 1,80 Meter lang und bis zu 30 Zentimeter hoch und habe politischen Inhalt, so die Polizei.