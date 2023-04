Professor Labudde, schauen Sie den "Tatort"?

Im Gespräch mit "Freie Presse" auf der Buchmesse in Leipzig spricht der Mittweidaer Forensik-Professor über sein neues Buch, warum er True Crime nicht nur für einen Trend hält und verrät, was er vom "Tatort" hält.

Mittweida. Ungewohntes Setting: In der Buchbar hat der Mittweidaer Forensik-Professor Dirk Labudde am Sonntag auf der Buchmesse Leipzig sein neues Buch "Digitale Forensik. Die Zukunft der Verbrechensaufklärung" vorgestellt. Die "Freie Presse" hat den Mittweidaer Wissenschaftler im Anschluss gesprochen.

Freie Presse: Im Gespräch an der Buchbar ging es um ihr neues Sachbuch "Digitale Forensik". Und sie meinten, dass der Buchtitel eigentlich falsch ist. Warum ist er nicht richtig - und worum geht es dann im Buch?

Dirk Labudde: Ich glaube, der Untertitel wäre als Titel passender gewesen: "Neue Methoden der Verbrechensaufklärung". Aber das wäre auch kein chicer Titel gewesen. Unter "Digitaler Forensik" versteht man als Fachbegriff etwas anderes.

Freie Presse: Worum geht es im Buch?

Dirk Labudde: Um die Fälle, an denen wir mitgearbeitet haben, sowohl als Gutachter als auch als Berater. Und was man eigentlich durch die Digitalisierung für die Verbrechensaufklärung und die Ermittlung machen kann und wie man Ermittlungsarbeit digitalisieren kann. Vom Tatort über die Spuren bis hin zur inneren Logik, also welche Assoziationen es zwischen den Spuren gibt. Und das kann man sehr schön, wenn man das alles digitalisiert und sich in einem kompletten Raum so anguckt, als wenn man am Tatort wäre.



Freie Presse: True Crime hat in den vergangenen Jahren an Popularität gewonnen. Was denken Sie: Warum hat das Thema Konjunktur?

Dirk Labudde: Ich glaube, es hat nicht Konjunktur. Wenn wir zurückdenken, bis Agatha Christi und noch weiter zurück: Das Thema gab es schon immer. Die Auseinandersetzung mit dem "Bösen". Das liegt daran, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die Regeln hat. Und wir interessieren uns natürlich als Menschen für diejenigen, die die Regeln brechen und für die Frage: Warum? Wenn irgendwo ein Verkehrsunfall ist, bleiben wir stehen, drehen uns um und gucken. Und das ist dem Menschen innewohnend, dass man sich dafür interessiert.

Freie Presse: Deshalb gibt es nicht nur Bücher, die das Thema True Crime aufgreifen, sondern auch viele Krimis, die zum Beispiel im Fernsehen gezeigt werden. Ich greife noch einmal das Stichwort "Tatort" aus der Diskussionsrunde eben auf. Der "Tatort" - ist das Quatsch, was dort gezeigt wird?

Dirk Labudde: Nein, das ist kein Quatsch. Es wird ja auch immer Aktuelles mitgenommen: Was bewegt uns in der Gesellschaft? Und deswegen brauchen wir diese Formate. Man soll die auch gucken. Ob ich die nun gucke oder nicht, ist ja nicht so wichtig.

Freie Presse: Schauen Sie den "Tatort"?

Dirk Labudde: Nee. Früher hab ich solche Serien und Tatorte geguckt. Aber jetzt ist es so, dass man sagt: Das funktioniert so leider nicht, weil… Oder: Warum stellt er jetzt diese Frage. Ist doch klar, dass er die nicht beantworten kann. Was soll er denn jetzt darauf sagen?

Freie Presse: Vielen Dank für das Gespräch.