Rätselhafte Baustelle bei Mittweida: Was hat es mit den verschwindenden und wiederkehrenden Metallplatten auf sich?

Eine Wiese neben der Chemnitzer Straße bei Mittweida wird als Umladeplatz für den Bau des höchsten Windrades in Mittelsachsen gebraucht. Probleme beim Transport der Bauteile wirken sich nun bis nach Mittweida aus.

Mittweida. Erst wurde ein großes Stück Wiese mit schweren Metallplatten abgedeckt, dann tat sich wochenlang nichts, und nun sind die meisten Platten wieder verschwunden. An der Chemnitzer Straße bei Mittweida sorgt eine Baustelle seit einiger Zeit für Verwunderung bei Autofahrern, die regelmäßig dort vorbeifahren. Was ist dort los?

Das alles hängt mit dem geplanten Bau von Mittelsachsens höchster Windkraftanlage zusammen. Sie soll zwischen Königshain und Wiederau errichtet werden. Doch dabei gibt es Probleme, die bis nach Mittweida Auswirkungen haben.

Verzögerung bei Windradbau ist der Grund

Neben der Chemnitzer Straße bei Mittweida waren im Juli Rohre in den Straßengraben gelegt worden. Das war notwendig, weil neben der Straße eine freie Fläche als Umladeplatz für riesige Bauteile gebraucht wird, aus denen dann die Windkraftanlage zusammengesetzt wird. Die Wiese neben der Straße musste dafür vorbereitet und eine Überfahrt von der Straße auf das Feld angelegt werden.

Die Komponenten des 247 Meter hohen Windrads - den Betonturm nicht eingeschlossen - sollten eigentlich in der Zeit vom 17. Juli bis 13. August an die Baustelle zwischen Königshain und Wiederau transportiert werden. Dabei ging es vor allem um die 80 Meter langen und mehr als 20 Tonnen schweren Rotorblätter. Doch daraus wurde nichts. Weil die Genehmigung für den Transport der Bauteile über die Autobahn fehlt, wurde der Aufbau verschoben. Und deshalb wird auch der Umladeplatz bei Mittweida derzeit nicht gebraucht und wurde größtenteils wieder abgebaut.

Mietdauer für Platten abgelaufen

"Die Mietdauer war abgelaufen, ohne dass wir die Umladefläche nutzen konnten", teilt Felix Rehwald mit. Er ist Pressesprecher des Unternehmens Enercon, das die Windkraftanlage aufbauen will. Am 21. August habe man daher begonnen, die Platten Stück für Stück wieder wegzuschaffen. Nur einige wenige, die direkt an der Straße liegen, bleiben, wo sie sind. "Für den Abtransport der letzten Reihe zur Fahrbahn hätte eine Sondergenehmigung mit halbseitiger Sperrung der Straße inklusive Ampelverkehr eingeholt werden müssen. Der Eingriff und die Kosten stehen in keinem Verhältnis zur Alternative, die Platten einfach liegen zu lassen", so der Pressesprecher.

Platten kommen bald zurück

Und wie geht es nun weiter? Wie es heißt, plant die Firma, den Umladeplatz bei Mittweida erneut herzurichten. In einigen Tagen, beginnend ab 2. Oktober, sollen die erst abtransportierten Platten wieder nach Mittweida geschafft und erneut auf die Wiese gelegt werden.

An A4 bleibt alles unverändert

Wer in den vergangenen Wochen die Autobahnauffahrt Chemnitz-Ost genutzt hat, wird vielleicht gesehen haben, dass auch dort eine Grünfläche im Bereich der Auf- und Abfahrt mit Metallplatten abgedeckt worden ist. Diese Platten bleiben vorerst liegen, heißt es.