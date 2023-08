Robert Vennedey, was ist das Mutigste, was Sie je gemacht haben?

Sie finden Sommerinterviews langweilig? Immer nur das Gleiche, denken Sie? In den Sommerinterviews der "Freien Presse" mit bekannten Frauen und Männern aus der Stadt Mittweida stellen wir Fragen, die Sie vermutlich nicht erwartet haben.

Mittweida. Groß geworden auf der Kirmes als Sohn einer Schausteller-Familie, heute ist er Geschäftsführer der Torfgrube 4 in Mittweida. Robert Vennedey hat der "Freien Presse" darüber geplaudert, was er an einem freien Tag unternehmen würde.

Wann haben Sie in letzter Zeit mal wieder etwas zum ersten Mal gemacht?

In meinem Mexiko-Urlaub vor einigen Wochen habe ich mit meiner Familie einen Ausflug zu einer Cenote gemacht. Man schwimmt wie in einer Höhle. Es ist wie ein unterirdischer See. Die Cenoten sehen mystisch aus und mein Sohn, den ich auf dem Rücken hatte, bekam plötzlich Angst. Und dann hielt er mich so am Hals fest, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und fast ertrunken wäre. Noch dazu hat unser Guide aus Bolivien die Tour das allererste Mal gemacht und wir haben uns verschwommen. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich dort schwimmen war. Ich hab mich noch nie so gefreut, wieder Tageslicht zu sehen.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würden Sie am liebsten machen?

Ich würde mehr Zeit mit meinen drei Kindern verbringen.

Morgen haben Sie spontan einen Tag frei, wie würden Sie den am liebsten verbringen?

Ich würde die alten Rummelplätze von früher abfahren. Von Großenhain bis Zittau. Das würde ich ganz alleine nur für mich machen. Und schauen, ob es die Plätze noch gibt und ob die wirklich so groß sind, wie ich sie als Kind in Erinnerung habe. Manchmal bin ich an Orten, die ich viel größer in Erinnerung habe, als sie tatsächlich sind.

Wenn Sie sich für eine Superkraft entscheiden dürften, welche wäre das?

Nie mehr schlafen. Ich schlafe viel zu viel. Ich würde gerne nie mehr schlafen, weil man die Hälfte seines Lebens beim Schlafen verliert. Die Zeit kann man viel sinnvoller nutzen.

Was ist das Mutigste, was Sie je gemacht haben?

Vermutlich meine Reise zu den Philippinen. Ich habe alles, was ich hatte, verkauft. Ich habe nur aus einem einzigen Rucksack gelebt. Das kann ich mir zwar heute nicht mehr vorstellen, aber damals hat es mich sehr geprägt. Einfach mal über den Tellerrand hinaus schauen. Das würde ich sowieso allen, die immer nur meckern, empfehlen. Dass die sich mal in so ein Land begeben, da bekommt man die Augen geöffnet, wie gut wir es eigentlich haben.

In welchem Schulfach waren Sie richtig gut und in welchem richtig schlecht?

In Deutsch war ich eine echte Lusche. Aber tatsächlich hatte ich immer gute Zensuren im Zeichnen, also Kunst. Obwohl ich das heute nicht mehr ganz nachvollziehen kann.

