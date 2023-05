SB-Kassen bei Rossmann: Top oder Flop in Mittweida?

An sich sind Selbstbedienungskassen in der Region keine Seltenheit mehr: Beim Einrichtungshaus Ikea in Chemnitz und auch im Supermarkt Globus sind sie schon länger parallel zu klassischen Kassen, an denen jemand sitzt und kassiert, im Einsatz. Auch Rewe hat in einigen Märkten Terminals, an denen Kunden selbst den kompletten Bezahlvorgang erledigen können.

In einigen Kaufland-Filialen gibt es ebenfalls Selbstbedienungskassen. Im Kaufland in Mittweida allerdings nicht. "In Mittweida ist aktuell kein Ausbau geplant", teilt dazu die Pressestelle von Kaufland auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Insgesamt habe man in Sachsen in 14 Filialen SB-Kassen aufgestellt: in Chemnitz, Dresden, Freiberg, Glauchau, Großpösna, Leipzig, Meißen und Zschopau. "Für einen einfachen und bequemen Einkauf setzt Kaufland auf die Digitalisierung, schätzt aber auch an den Kassen weiterhin den persönlichen Kontakt zu den Kunden. SB-Kassen ersetzen deshalb keinesfalls die Arbeitsplätze der Mitarbeiter an den klassischen Kassen", heißt es.

