Schäumender Brunnen in Mittweida - Scherz bleibt nicht ohne Folgen

Was sich für die Täter vielleicht nur ein Halloween-Scherz war, könnte für die Stadt kostspielig werden. Jetzt muss schnell gehandelt werden.

Mittweida.

Es schäumt im Brunnen von Mittweida. Diesmal in dem Wasserspiel an der Weberstraße Ecke Frongasse vor Bestattungsinstitut und Asia-Imbiss. Bei herbstlichem Sonnenschein laden die Bänke rund um den Brunnen zum Verweilen ein. Doch am Mittwochnachmittag war dort eine dicke Schaumschicht im Wasser zu sehen. Was ist hier passiert?