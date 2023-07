Schon wieder! Offenbar erste Blaualgen zwischen Lauenhain und Kriebstein gesichtet

In den vergangenen Tagen habe sich viele Badegäste in der Zschopau erfrischt. Aber ein Mitarbeiter des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre warnt nun vorm Baden in dem Fluss in Mittweida.

Lauenhain. Also auch dieses Jahr wieder: "Es bildet sich wieder ein Algenteppich", sagt Marco Hille, Marketingverantwortlicher beim Zweckverband Kriebsteintalsperre, im Gespräch mit der "Freien Presse" am Freitagvormittag. So seien erste Algenschlieren in der Zschopau zwischen Lauenhain und dem Hafen an der Kriebsteintalsperre gesichtet worden. "Ich würde allen empfehlen, nicht in der Zschopau zu baden", sagt Marco Hille.

Eine offizielle Warnung des Zweckverbandes oder des Gesundheitsamtes gibt es allerdings noch nicht. Wie Peggy Hähnel, Sprecherin des Landratsamtes, am Freitag auf Nachfrage der "Freien Presse" mitteilt, stammt die letzte Probe aus der Talsperre vom 22. Juni, liegt also einen Monat zurück. Damals war die Wasserqualität "in Ordnung", hieß es. Die Behörde weist aber darauf hin, dass es sich bei den Proben um eine Momentaufnahme handelt. "Badegewässer unterliegen ökologischen Schwankungen. Bei steigender Wassertemperatur kann es zu einer starken Vermehrung von Blaualgen kommen", so die Sprecherin.

Gesundheitsgefahr durch Blaualgen

Blaualgen sind sogenannte Cyanobakterien, die überall im Wasser zu finden und bei normaler Konzentration völlig ungefährlich sind. Vermehren sich die Bakterien jedoch stark, können sie zur Gefahr werden. Denn einige Arten produzieren Stoffe, die bei Badenden Durchfall, Erbrechen oder Hautausschläge und im schlimmsten Fall sogar Atemnot auslösen können. Eine Gesundheitsgefahr besteht vor allem durch das Schlucken des Wassers. Das gelte auch für Hunde, so das Landratsamt.

"Daher empfehlen wir, zum Baden auf unsere Freibäder auszuweichen." Das Wasser in den Freibädern werde täglich durch den Betreiber und mindestens drei Mal in der Saison durch das Gesundheitsamt geprüft. Allen, die trotzdem in wilden Gewässtern baden, rät das Landratsamt, "sich nach dem Baden, spätestens am Abend, gründlich abzuduschen."

Noch keine Algensichtung an der Jugendherberge Falkenhain

In der Jugendherberge Falkenhain seien bislang noch keine Fälle bekannt geworden, sagt Jugendherbergschef Holger Nitzschke. In den vergangenen Tagen seien aber aufgrund der niedrigeren Temperaturen auch weniger Badegäste im Wasser gewesen.

Auch im vergangenen Jahr waren vermehrt Blaualgen in der Talsperre Kriebstein nachgewiesen und vor dem Baden gewarnt worden, so wie auch in den Jahren 2018 bis 2020. Begünstigt wird die sprunghafte Vermehrung der Bakterien durch steigende Wassertemperaturen und eine geringe Fließgeschwindigkeit aufgrund der Trockenheit, so Mirco Hille vom Zweckverband.