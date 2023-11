Sechs Tipps vom Polarlichtjäger aus Mittweida: So gelingen Beobachtungen

Schon mehrfach hat Hobby-Polarlichtjäger Gerold Riedl in den vergangenen Monaten Fotos von Polarlichtern über Mittelsachsen an die "Freie Presse" geschickt. Wie gelingen die Aufnahmen, und muss man dafür Mittweida verlassen?

Mittweida. Am Sonntagabend, 19 Uhr, war es wieder so weit: Gerold Riedl war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vom Harthaer Kreuz aus gelangen ihm Aufnahmen von Polarlichtern. Und das nicht zum ersten Mal. Der "Freien Presse" verrät er, welche Tipps er für Menschen in der Region hat, die das nächtliche Schauspiel am Himmel ebenfalls beobachten wollen.

1. Von wo aus sind Beobachtungen möglich?

Prinzipiell sind auch Beobachtungen von der Stadt aus möglich. "Man sollte aber schon ins Finstere schauen", so Gerold Riedl, also nicht gerade in Richtung einer Straßenlaterne. "Wenn die Polarlichter richtig stark sind, reicht auch der Balkon für Beobachtungen", sagt Gerold Riedl. Je nachdem, in welcher Höhe die Polarlichter auftreten, kann eine freie Sicht gen Norden wichtig sein. Er fährt häufig zum Harthaer Kreuz. Denn: "Je finsterer, desto besser" für die Beobachtung.

2. In welche Richtung muss man schauen?

Prinzipiell in Richtung Norden. Orientieren kann man sich am Nachthimmel dabei gut am Sternenbild Großer Wagen und dem Polarstern. "Das ist momentan die Hauptrichtung", so der langjährige Hobby-Polarlichtjäger.

3. Wer Polarlichter zum ersten Mal sieht, kann sie vielleicht nicht gut von Wolkenbändern unterscheiden. Was raten Sie?

Menschen, die Polarlichter noch nie gesehen oder fotografiert haben, können gerade bei schwachen Lichtbändern unsicher sein, ob es sich wirklich um Nordlichter handelt. Dann kann die Smartphone- oder eine Digitalkamera helfen, erklärt Gerold Riedl: Die Lichtsensoren der Kameras sind sensibler aus das menschliche Auge. Handelt es sich um Polarlichter, erscheinen diese auf dem Display deutlich grün oder rot.

4. Braucht es für Fotoaufnahmen eine Kamera samt Stativ oder reicht auch ein Smartphone?

Grundsätzlich sind auch Aufnahmen mit dem Smartphone möglich. Gerade moderne Geräte schalten automatisch in den Nachtmodus und fotografieren mit Langzeitbelichtung. "Ich hab eine Aufnahme von jemandem gesehen, der in Rochlitz vom Balkon aus mit dem Handy fotografiert hat." Das funktioniere, wenn die Polarlichter entsprechend stark sind. Mit der Fotokamera rät Gerold Riedl zu einer Belichtungszeit von mindestens 8, besser 16 Sekunden bei Blende 2,8 bis 3,5. Dann braucht es natürlich ein Stativ.

5. Wo kann man sich vorab informieren, ob es Polarlichter über der Region geben wird?

Gerold Riedl nutzt die polarlicht-vorhersage.de, das auf der Website oder als App genutzt werden kann, und spaceweatherlive.com. Dort schaut er, ob es wieder Ausbrüche gab. Über eine Wetterapp mit Wetterradar kann man sich anzeigen lassen, ob der Himmel klar sein wird oder wann Wolkenlöcher zu erwarten sind.

6. Was ist ihre Prognose: Wann könnten die nächsten Sichtungen über der Region möglich sein?

"Heute Morgen habe ich schon wieder eine Nachricht aufs Handy bekommen, dass es wieder einen Ausbruch gab", erzählt Gerold Riedl. "In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch und am Mittwoch könnte es sich also nochmal lohnen."