Sicher mit dem Bus zur Schule: Diese Tipps gibt die Polizei Kindern in Mittweida

Mit großen Augen betreten die Schülerinnen und Schüler die Klasse 1 b der Bernhard-Schmidt-Grundschule in Mittweida das Klassenzimmer. Die Blicke der Kinder wandern zu den Frauen und Männern in Uniform, die die Erstklässler in Empfang nehmen. Denn heute ist die Polizei zu Besuch.

Zunächst heißt es für die 20 Kinder erst einmal zuhören. Theorie steht auf dem Plan. Auf die Frage, wer bereits mit dem Bus zur Schule fährt, heben nur fünf Erstklässler die Hand. Katrin Michel beginnt beim Schulweg und der Aufzählung der Gefahren. Dann geht es um d as Verhalten an der Bushaltestelle. Gemeinsam wird überlegt, wie man sich dort richtig verhält. Sollte der Ranzen auf oder abgesetzt werden? Wofür ist die weiße Linie an der Haltestelle da? Der Erstklässler Philipp kennt sich schon sehr gut aus und gibt die richtigen Antworten. Schüler Logan hält sich seine Nase, als die Polizeihauptmeisterin bildlich erklärt, was passiert, wenn man beim Öffnen der Bustür zu nah am Bus steht. Um die Theorie ein wenig aufzulockern, wird nach jedem abgehandelten Thema ein kleiner Film gezeigt. Am Ende des rund 30-minütigen Theorieteils, wird noch einmal alles in einem Video zusammengefasst. Die Kinder sind dazu aufgefordert, das Verhalten der Buskinder im Film nach richtig und falsch einzuschätzen.

Praxistraining im Bus