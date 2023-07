So viel Glamour gab's beim Abiball 2023 in Mittweida

Mittweida.

Viel Glitzer, verschiedene Türkisschattierungen und viele Lockenfristuren gab es am Samstag beim Abiball des Städtischen Gymnasiums in Mittweida. Insgesamt 69 junge Frauen und Männer feierten mit ihren Familien und Lehrern das Ende eines Lebensabschnittes, der gemeinsamen Schulzeit. Und für den Tag hatten sie sich ganz besonders in Schale geworfen - getreu dem Abimotto "12 Jahre Walk of Fame - die Stars gehen, die Fans bleiben".