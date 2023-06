Typisierung für eine Stammzellenspende in Mittweida: Ich hab's gemacht

Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse war die Registrierung abgeschlossen und ich konnte mit dem Wangenschleimhautabstrich beginnen. Ich war positiv überrascht, dass ich auf der Webseite des DKMS eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür erhielt. Also los.

Ich öffnete die Verpackung mit den Wattestäbchen und nahm eins heraus. Von der Form und der Größe her erinnerte es mich an ein PCR-Abstrich-Wattestäbchen aus Coronapandemie-Zeiten. In der Anleitung steht: "Bitte führe nun mit dem ersten Wattestäbchen einen Abstrich durch: Mit Druck mindestens 60 Sekunden lang an einer Wangeninnenseite abstreifen." Um mir die Wartezeit der 60 Sekunden zu erleichtern und damit ich die Zeit im Blick habe, gibt es auf der Webseite einen Wecker, den man stellen kann. Ich startete die 60 Sekunden und führte das Wattestäbchen in meinen Mund. Mit Hoch- und Runterbewegungen und Rotation des Stäbchens versuchte ich, Zellen der Wangenschleimhaut aufzunehmen.

Ich wiederholte den Vorgang mit den übrigen zwei Wattestäbchen. Als ich auch diese beiden mit Zellen meiner Schleimhaut versehen hatte, erwartete mich ein zweiter Wecker. "Jetzt bitte noch 2 Minuten trocknen lassen." Gemeint waren die Stäbchen. Als die zwei Minuten abgelaufen waren, steckte ich die Wattestäbchen in den Umschlag und gab diesen ab. Nach 15 Minuten war meine Typisierung schon abgeschlossen.

Ich wurde anschließend noch darüber informiert, dass meine Proben in den nächsten Tagen ausgewertet werden und eine Spenderkarte für mich angelegt wird.