Unfall am Montagmorgen: Stau in Lauenhain

Zwei Autos waren auf der Straße des Friedens in Mittweida in einen Unfall verwickelt. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

Mittweida.

Stau zum Start in die neue Woche: Auf der Straße des Friedens in Lauenhain bei Mittweida ist am heutigen Montagmorgen ein Unfall passiert und es bildete sich ein Stau. Wie die Polizei auf Nachfrage der "Freien Presse" mitteilte, waren zwei Autos an dem Unfall beteiligt. Beide waren dabei so beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken, um aus den Auto ausgelaufene Betriebsmittel von der Fahrbahn zu beseitigen, heißt es.