UPDATE: An diesem Tag startet das Freibad Mittweida in die Saison

Weil es draußen zu kühl und das Wasser noch kalt war, hatte das Freibad Mittweida den Saisonstart verschoben. Doch nun soll es losgehen.

Mittweida. 13,5 Grad - so warm beziehungsweise kalt war das Wasser im Becken im Freibad in Mittweida Anfang vergangener Woche. Diese gemessene Temperatur teilte das Bad am Dienstagnachmittag auf Facebook mit. Die Folge: Der eigentlich für den 1. Mai geplante Saisonstart wurde verschoben.

Doch nun will man offenbar nicht länger warten: Am Freitag öffnet das Freibad erstmal in dieser Saison. "Die Vorbereitungen im Freibad Mittweida sind abgeschlossen, die Hygiene hat ihr Okay gegeben und die Badegäste fragen schon bei jedem Sonnenstrahl nach der Eröffnung", sagt Betriebsleiterin Constanze Winkler. Pünktlich 8 Uhr morgens soll die Tür aufgeschlossen werden. Ab dann ist täglich bis 19 Uhr geöffnet, im Juli bis 20 Uhr, heißt es weiter. "Allerdings behalten wir uns vor, bei schlechter Witterung auch eher zu schließen oder gar nicht zu öffnen", so die Betriebsleiterin.

So sah es in Mittweida noch vor einer Woche aus

Keine Preiserhöhungen im Freibad Mittweida

Preiserhöhungen wird es in diesem Jahr nicht geben, teilte Francis Pohl, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Neben Barzahlung ist der Eintritt auch mit EC-Karte möglich. In diesem Jahr soll außerdem eine neue Zahlungsmethode hinzukommen. Mit einem Handvenenscanner können sich die Freibadbesucher künftig das Anstehen an der Warteschlange sparen.