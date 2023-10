Volltrunken: Mann legt sich mit 3,4 Promille in Mittweida einfach auf die Straße

Wie zurechnungsfähig war der Mann aus Mittweida, nachdem er zwei Flaschen Wodka intus hatte? Mit dieser Frage befasste sich am Mittwoch das Amtsgericht Döbeln.

Mittweida. Filmriss. Er selber könne sich nicht daran erinnern, was an jenem Nikolausabend geschah, sagt der 40-Jährige beim Prozess am Amtsgericht Döbeln. Angeklagt wurde er dort wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. Was war an jenem 6. Dezember 2022 geschehen?

Der Fall: Mann lag nachts auf Chemnitzer Straße

Polizeibeamte hatten den Mann auf der Chemnitzer Straße in Mittweida gefunden, heißt es in der Anklage. Dort habe der Mann gegen 23 Uhr gelegen. Die Beamten riefen einen Rettungswagen. Da der 40-Jährige eine Behandlung verweigerte, wurde er in Schutzhaft genommen. Dort haben Beamte versucht, ihm seine nasse Kleidung auszuziehen, so die Anklage. Dagegen habe der Mann sich gewehrt, einem Polizisten ins Gesicht geschlagen, in dabei offenbar verletzt. Es seien Beleidigungen gegen den Beamten gefolgt.

Angeklagter: Habe ein Alkoholproblem

Dafür muss er sich am Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht Döbeln verantworten. "Ich war volltrunken", sagt der Angeklagte dort. Zwei Flaschen Wodka habe er insgesamt intus gehabt. "Das war ein bisschen viel." Er sei bei seiner Freundin gewesen, ab dem Nachmittag wurde dort getrunken. Ein Atemalkoholtest bei der Polizei hatte am besagten Abend 3,4 Promille ergeben. Das war eine Stunde, nachdem ihm die Beamten gefunden hatten. "Ich habe ein Alkoholproblem, das weiß ich selber", sagt der 40-Jährige vor Gericht. Ob er auch jetzt etwas getrunken habe, fragte der Richter. Nein, so der Mann, zuletzt am Abend zuvor.

Polizist: Der Mann war nicht ansprechbar

Ein Polizeibeamter, der den 40-Jährigen damals mit auf der Straße gefunden hatte, sagt aus, dass der Mann nicht ansprechbar gewesen sei. Er habe nur Laute von sich geben können. Als er in der Zeller offenbar rabiat wurde - sei er da zurechnungsfähig gewesen?, fragt der Richter. "Er machte den Eindruck, als wisse er nicht, was er tut", so der Polizeibeamte. Einen kleinen Hund, den der Mann bei sich hatte, hätten andere Beamte zu dessen Besitzerin gebracht. Vor Gericht entschuldigt sich der Angeklagte beim Polizisten: "Es tut mir maßlos leid. Ich weiß nichts mehr. Ich bin nicht aggressiv. Ich weiß, Sie wollten helfen."

Richter: Einstellung des Verfahrens wäre möglich

Einer Einstellung des Verfahrens, die der Richter auf Basis von Paragraf 153a der Strafprozessordnung anregte, stimmt die Staatsanwältin nicht zu. Dort heißt es, dass Verfahren zu Vergehen eingestellt werden können, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen sei und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung bestehe.

Deshalb wird im weiteren Verlauf die Frage entscheidend sein, ob der Mann an jenem Abend zurechnungsfähig war. Dafür wird am nächsten Prozesstag im November der Polizist angehört, der vom Mann der Anklage zufolge geschlagen worden war. Danach könnte auch ein Gutachter hinzugezogen werden.

Alle Beiträge aus der Reihe "True Crime - Gerichtsfälle aus Mittweida" gibt's im "Freie Presse"-Spezial.