Vorfreude in Mittweida: Weihnachtsvorbereitungen in vollem Gange

Mittweida erstrahlt zur Adventszeit in festlichem Glanz. Neben 30 kleinen Tannenbäumen aus Erlau steht auch eine 14 Meter hohe Fichte aus Tanneberg auf dem Marktplatz.

Mittweida. Bis Ende dieser Woche hat er noch gut zu tun, sagt Frank Winkler, Citymanager von Mittweida. Damit die Innenstadt in der Adventszeit wieder richtig schön weihnachtlich aussieht, ist er schon seit Tagen im Zentrum unterwegs.

30 Tannebäume aus Erlau für Mittweida

Insgesamt 30 Tannebäume hat er zusammen mit einigen Helfern entlang der Rochlitzer Straße und der Weberstraße aufgestellt. Am Freitag hatte er die Bäume beim Weihnachtsbaumverkauf in Erlau abgeholt. Nun müssen sie noch mit Lichterketten geschmückt werden, damit sie nach Einbruch der Dunkelheit festlich leuchten. "Bis Ende dieser Woche will ich das geschafft haben" sagt Frank Winkler. Denn schon am Freitag ist der 1. Dezember und am kommenden Sonntag der 1. Advent.

Dieses Jahr neue Standorte

Vergangenes Jahr standen die Weihnachtsbäume direkt vor den Geschäften der Innenstadt Mittweidas. Dieses Jahr wurden sie anders angeordnet. "Ich habe die Bäume diesmal freier entlang der Straßen verteilt", sagt Frank Winkler.

Weihnachtsbaum aus Tanneberg

Seit dem gestrigen Montag steht auf dem Marktplatz auch der große Weihnachtsbaum. Der kommt dieses Jahr aus Tanneberg. Die etwa 14 Meter hohe Fichte wuchs bislang bei dem langjährigen Hochschullehrer Professor Rainer Zschockelt.