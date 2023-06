Warum in Mittweida keine Parkscheinautomaten mehr stehen

Die Geräte sind überall in Mittweida abgebaut worden. Was müssen Autofahrer jetzt tun, wenn sie ihren Wagen abstellen wollen?

Mittweida. An der Weberstraße, am Markt, an der Rochlitzer Straße und auf dem Parkplatz am alten Busbahnhof - überall sind sie verschwunden. In Mittweida stehen derzeit keine Parkscheinautomaten mehr. Die Geräte wurden vor Kurzem demontiert.

Der Grund dafür ist, dass die Stadtverwaltung neue Parkscheinautomaten aufstellen lässt. An den neuen Geräten ist es künftig möglich, die Parkgebühren mit Karte zu zahlen und nicht wie bisher nur mit Münzen oder via App. Laut Sebastian Killisch, Bauamtschef im Rathaus in Mittweida, sollen die ersten neuen Automaten noch in dieser Woche geliefert und dann auch gleich aufgestellt werden.

Und wie parken Autofahrer auf den normalerweise kostenpflichtigen Stellflächen bis dahin so, dass sie keinen Strafzettel bekommen? "Autofahrer müssen die Parkscheibe gut sichtbar hinter die Frontscheibe legen. Es herrscht die selbe Situation, wie wenn der Automat nicht in Betrieb ist", erklärt Sebastian Killisch, dem auch das Ordnungsamt der Stadt untersteht.