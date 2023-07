Was ich nach nur einem Monat an Mittweida geliebt habe

Luca (32) hat einen Monat lang mit den Pionieren in Mittweida gelebt - und nicht nur das Mittweidaer Softeis lieben gelernt. Für die "Freie Presse" berichtet die Dresdnerin von ihren Eindrücken.

Mittweida. Ich werde geweckt vom leisen Geräusch der Lamellen, die am offenen Fenster vor sich hin klimpern. Ich drehe mich nochmal um, genieße die frische Brise und das Vogelgezwitscher. Dann klingelt mein Wecker. Aufstehen. Mein Blick wandert über die Balkone der gegenüberliegenden Häuserreihe. Neulich sah ich einen Aushang: Balkonwettbewerb in der Lauenhainer Straße. Ich frage mich, wer wohl diesen Sommer gewinnen wird. Dann durchquere ich die Wohnung und gehe zu unserem Balkon. Für einen Preis reicht es vermutlich nicht. Aber wir haben uns für unseren Monat in Mittweida zwei kleine Pflänzchen gekauft. Jeden Morgen erfreue ich mich an ihren bunten Blüten. Beim Kaffee kurz nochmal die Augen schließen und die Ruhe genießen. Dann ist es auch schon acht - auf zum Bahnhof!

Ich nehme das Rad. Vorbei am Freibad, ein sehnsüchtiger Blick auf die Minigolfbahn (als heimlicher Minigolffan steht das ganz oben auf meiner To-do-Liste für Mittweida!) - und schon bin ich da. Ich bin zu früh, unterschätze noch immer die kurzen Wege in dieser Stadt. Wie gerne würde ich die Zeit nutzen, um noch schnell eine kleine gebackene Leckerei zu erstehen. Oder mir eine zweite Koffeinspritze abzuholen. Aber leider ist der Bahnhof leer. Kurz fange ich an zu träumen: ein schöner Gemeinschaftsraum, ein Kaffeeautomat, ein kleiner Imbiss, ein paar Sitzgelegenheiten, vielleicht ein Tischkicker oder eine Büchertauschecke. All das könnte hier entstehen in diesem wunderschönen Bahnhofsgebäude. Dann kommt auch schon die RB 45. Es dauert, bis ich einsteigen kann. Langsam verstehe ich, wo die 7000 Student:innen sind, die ich im Stadtbild so vermisse. Viele von ihnen scheinen zu pendeln. Eine Traube junger Menschen drängt sich aus dem Zug. Dann steige ich ein. Ich habe fast ein ganzes Abteil für mich allein. So entspannt kann Bahnfahren sein. Da könnte ich mich dran gewöhnen.

Am Nachmittag das gleiche Spiel: die Bahn ist so gut wie leer. Ich lasse die schöne Landschaft an mir vorbeiziehen und lausche der beruhigenden Durchsage: Limmritz - Schweikershain - Erlau. Obwohl ich seit über zehn Jahren in Sachsen wohne, klingen diese Ortsnamen fremd in meinem Ohr. Nächster Halt: Mittweida. Das wiederum fühlt sich bereits nach wenigen Tagen irgendwie vertraut an. Ich steige aus. Wieder bleibt mein Blick am Bahnhofsgebäude haften. Auch eine Kunstausstellung könnte ich mir hier gut vorstellen. Ich steige auf mein Rad und fahre los. Vorbei am Schwanenteich. Vor meinem inneren Auge das Bild, wie ich neulich mit Blick aufs Wasser in einem der riesigen Liegestühle versank. Herrlich. Ich lege spontan einen Stopp bei Leuschner ein. In Mittweida habe ich meine Liebe zu Softeis entdeckt. Das gibt es hier gefühlt an jeder Ecke. Eine kleine Portion Schoko-Vanille auf einer Waffelschale, bitte. Ein Traum. Zuhause (so fühlt es sich nach kurzer Zeit schon an) kurz verschnaufen.

Dann wieder aufs Rad. Ich rolle runter in die Innenstadt. Heute bauen wir eine lange Tafel vor der R33 auf (dem Projektbüro vom Summer of Pioneers an der Rochlitzer Straße 33). Wir diskutieren, schmieden Pläne, sind frustriert und dann wieder voller Euphorie und Tatendrang. Eine schöne Gemeinschaft - und eine spannende Stadt! In schönster Abendsonne genießen wir ein buntes Buffet. Abgerundet wird alles von Onats Leckereien. Mein Blick wandert die Häuserreihe entlang. Diesmal bleibe ich an einem Eckhaus hängen. Wie es wohl wäre, dort oben in dem Türmchen mit Blick auf die Rochlitzer Straße zu wohnen? Menschen ziehen vorbei, bleiben stehen, spontane Gespräche entstehen, Verabredungen werden getroffen. Jugendliche rauschen mit dem Rad an uns vorbei und geben uns einen kurzen Einblick in ihren Musikgeschmack. Mir kommt der Gedanke, dass die Rochlitzer Straße ein bisschen etwas von einem Laufsteg hat … ich muss an den Giro denken, den ich in Albanien kennenlernte: immer abends zur selben Uhrzeit kamen die Bewohner:innen aus ihren Häusern und flanierten auf der Straßenmeile. Ein geselliges Treiben, die eine oder andere saß dabei auch auf einem Rad. Ich nehme das Klapprad einer Mitpionierin und fahre die Rochlitzer Straße rauf und runter. Fühlt sich gut an.

Als es dunkel wird, packen wir langsam zusammen. Auf dem Rückweg werden wir noch in einen Hinterhof gelotst. Eine Frau aus der Nachbarschaft kommt gerade vom foodsharing und hat den ganzen Kofferraum voller köstlich aussehender Salatköpfe. Frisch vom Feld. Da nehmen wir doch gleich ein paar mit. Wird hier bald eine Foodsharingstation entstehen? Ich würde mich freuen. Als letzte Amtshandlung des Tages beiße ich mich den Berg hoch zurück in die Lauenhainer Straße. Mein Tag endet, wo er angefangen hat: auf dem Balkon. Bei einem Glas Wein lassen wir den Tag Revue passieren. Zufrieden falle ich ins Bett und freue mich auf die Zeit, die noch vor mir liegt.

Hat mich Mittweida verändert?

Ein paar Wochen später… bin ich zurück in Dresden. Erster Eindruck: Es ist stickig. Es ist grau. Und es ist laut. Zum Glück ist Wochenende und ich kann direkt fliehen: in unserem Garten finde ich die gewünschte Ablenkung. Dort ist es frisch. Dort ist es grün. Und es ist ruhig. Montagmorgen dann der nächste Schock: die Pendelstrecke im viel zu vollen und viel zu warmen RE 50 Richtung Leipzig. Ich sehne mich zurück in die RB 45.

Nach ein paar Tagen stellt sich dann doch ein Gefühl von Großstadteuphorie bei mir ein. Bei einem Kleinkunstfestival genieße ich den Trubel, erfreue mich an erstklassigem Tanz. Und langsam gewöhne ich mich auch wieder an die vielen hippen, jungen Menschen um mich herum. "Und, ziehst du jetzt nach Mittweida?" werde ich nach meiner Rückkehr oft gefragt. Solange das Turmzimmer in der Rochlitzer Straße bewohnt ist, erstmal nicht. Aber zurückkehren werde ich sicher!

