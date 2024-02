Wo Kinder ein Instrument spielen lernen in Mittelsachsen

An der Musikschule im Kreis gibt es freie Plätze. Kinder können ein Instrument erlernen oder eine musikalische Früherziehung absolvieren.

In der Musikschule Mittelsachsen gibt es freie Plätze. Wie die Mittelsächsische Kulturgesellschaft mitteilt, kann in Mittweida Blockflöte, Klarinette, Saxophon, Gesang, Tanz und Schlagzeug erlernt werden. In Burgstädt betrifft das Saxophon, Klarinette und Blockflöte, während in Frankenberg an der Violine ausgebildet wird. Die Musikschule...