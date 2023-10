Zwei Autos bei Leisnig zusammengestoßen

Der Unfall passierte an der Autobahnanschlussstelle.

Leisnig.

Ein Verkehrsunfall ist am Montag, 16. Oktober, an der Anschlussstelle Leisnig der Bundesautobahn 14 passiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Unfall sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Geschehen ist das gegen 16.20 Uhr. An der Autobahnanschlussstelle Leisnig fuhr zu dieser Zeit ein 32-jähriger Mann mit seinem Opel von der Autobahn 14 ab. Als er mit seinem Wagen auf die bevorrechtigte Staatsstraße 31 fuhr, stieß er mit einem Kia zusammen, den eine 30-jährige Frau lenkte. Der Kia kam aus Richtung Mügeln und fuhr in Richtung Leisnig. So schilderten die Polizeibeamten den Hergang des Unfalls. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An den Autos entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. (lk)