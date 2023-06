Zwei Menschen verletzt bei Auffahrunfall auf der Autobahn bei Hainichen

Hainichen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 nahe der Auffahrt Hainichen am Sonntag, 10. Juni, haben zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der Unfall ist kurz nach 18 Uhr passiert. Zu dieser Zeit fuhr ein Mercedes-Kleintransporter, an dessen Steuer ein 49-jähriger Mann saß, auf dem linken der drei Fahrstreifen. Unweit der Anschlussstelle Hainichen wechselte der Kleintransporter aufgrund einer Baustelle in den mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer übersah dabei wohl einen vor ihm fahrenden Pkw Audi, den ein 35-Jähriger lenkte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 35-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (lk)