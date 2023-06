Zwei Unfälle im Abstand von 50 Metern: Kilometerlanger Stau auf der A 4

Auf der A 4 in Richtung Chemnitz war am Sonntagnachmittag Geduld gefragt. Aufgrund zweier Unfälle staute sich der Verkehr von Frankenberg bis Hainichen.

Der Stau auf der A4 bei Frankenberg hat sich am späten Nachmittag bereits wieder aufgelöst. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, waren zwei Unfälle im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Frankenberg die Ursache für den Rückstau.

Gegen 13 Uhr waren zuerst drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt, bei dem eine Person leicht wurde und ein Gesamtschaden von etwa 24.000 Euro entstand. In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall im Baustellenbeich, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. (jl)