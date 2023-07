30 Jahre Gymnasium in Rochlitz: Von feierlich bis lustig

Zwei Tage lang ist jetzt am Johann-Mathesius-Gymnasium in Rochlitz das 30-jährige Namensjubiläum gefeiert worden. Seit dem 4. Dezember 1992 trägt die Schule den Namen von Johann Mathesius, dem in der Stadt geborenen Pfarrer und lutherischen Reformator Johann Mathesius (1504 bis 1565). Im Winter wollte man nicht feiern, um das Risiko einer...