54-Jährige bei Auffahrunfall auf der Autobahn 72 bei Hartmannsdorf verletzt

Der Unfall passierte kurz nach dem Auffahren auf die Autobahn.

Eine 54-jährige Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 19. September, bei Hartmannsdorf leichte Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei informiert. Der Unfall passierte gegen 6.25 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig. An der Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf fuhr zu dieser Zeit die 54-jährige Frau mit ihrem Pkw Opel auf die...