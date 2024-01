55 Jahre Narrenspaß: Faschingsclub Penig lädt zu Gaudi ein

Ein halbes Jahrhundert voller Spaß und Freude feiert der Faschingsclub Penig in dieser Saison. Was genau geplant ist, wird am Wochenende enthüllt.

„Disney-Träume werden wahr - im 55. Jubiläumsjahr": Unter diesem Motto feiert der Faschingsclub Penig seine nunmehr 55. Saison. Und am kommenden Wochenende kommen die Narren - die kleinen und die großen - aus der Partylaune gar nicht mehr heraus. Am Sonnabend, 27. Januar, ist der Nachwuchs zum Kinderfasching im Kultur- und Schützenhaus ab...