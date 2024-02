64-Jähriger fährt bei Seelitz in den Graben

Der Autofahrer zieht sich leichte Verletzungen zu.

Seelitz.

Ein 64-jähriger Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 9. Februar, in Seelitz leichte Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 9.20 Uhr in dem Seelitzer Ortsteil Beedeln geschehen. Zu dieser Zeit war der 64-jährige Mann mit einem Pkw Skoda auf der Staatsstraße 240 unterwegs. Er kam aus Richtung Wechselburg. Schließlich wollte er nach links auf die Bundesstraße 107 in Richtung Rochlitz fahren. Er fuhr geradeaus auf die B 107, rollte jedoch dabei in den Straßengraben. So schilderten die Beamten nach dem derzeitigen Erkenntnisstand den Hergang des Unfalls. Bei der Fahrt in den Graben hatte sich der Mann die Verletzungen zugezogen. Der Schaden am Fahrzeug: etwa 8000 Euro. (lk)