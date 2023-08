666 Jahre Tauscha: Bei Festumzug wird Ortsgeschichte lebendig

Der Peniger Ortsteil hat sein Schnapszahl-Jubiläum gefeiert. Bei einem Umzug durch das Dorf gab es jede Menge fürs Auge.

Ein vergleichbares Ereignis erlebt Tauscha so schnell wohl nicht wieder. Höhepunkt zur 666-Jahr-Feier am Sonntag war der historische Festumzug durch den Ort. Zahlreiche Teilnehmer machten die Geschichte des 1357 erstmals erwähnten Dorfes lebendig. In Bildern präsentierten sie etwa Landwirtschaft, Feuerwehr und Kindergarten. Im...