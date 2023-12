86-Jähriger nach Unfall in Lunzenau gestorben - Polizei sucht Zeugen

Der 86-jährige Audi-Fahrer war Anfang November mit einem Kleintransporter kollidiert.

Lunzenau.

Die Polizei setzt bei der Aufklärung des Hergangs des Verkehrsunfalls am 8. November auf der Karl-Marx-Straße in Lunzenau auf Zeugen. Ein 86-jähriger Mann, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde, ist kürzlich im Krankenhaus verstorben. An dem Mittwochnachmittag Anfang November war der 86-Jährige mit einem Audi auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Elsdorf unterwegs. Dabei soll er an einem am Straßenrand haltenden Kleintransporter vorbeigefahren sein. Dann kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kleintransporter und wurde schwer verletzt. Der Audi-Fahrer ist am 28. November verstorben. Zeugen des Unfalls werden von den Beamten gebeten, sich zu melden. (lk)