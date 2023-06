A 72: An der Anschlussstelle Rochlitz kracht es häufig

Vier Verletzte, darunter zwei schwer, und Blechschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro – das ist die Bilanz des jüngsten Verkehrsunfalls an der Auffahrt zur A 72 bei Obergräfenhain, der sich am 11. Juni ereignete. Kein Einzelfall. Immer wieder kracht es an der Kreuzung der B 175 und der Autobahnauffahrt. Gefühlt in diesem Jahr fast jeden Monat....