Ärger in Lunzenau: Zündeln am Kindergarten und Schäden auf der Märchenwiese

Wer hat am Kindergarten in Lunzenau gezündelt, die Sicherheit der Mädchen und Jungen gefährdet und dazu noch Kunstwerke beschädigt? Das fragen sich viele aktuell in Lunzenau. Die Tatorte: die Märchenwiese im Wald am Wanderweg zwischen Lunzenau und Rochsburg und die Kindertagesstätte „Spatzennest“ der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Das geht...